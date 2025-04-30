Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Murat Kurum'dan şaşırtan çıkış: 'Kanal İstanbul gündemimizde yok' /30 Nisan 2025 13:14

Bakan Murat Kurum'dan şaşırtan çıkış: 'Kanal İstanbul gündemimizde yok'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

AKP Grup Toplantısı öncesinde konuşan Kurum, İstanbul'un su havzalarından Sazlıdere'de yapılan konutlara ilişkin "Kanal İstanbul ile bir bağlantısı nedir?" sorusuna yanıt verdi. Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik" dedi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kurum, sözlerinin devamında "Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi, alan her bir vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına konut satılmış değil" iddiasında bulundu. 
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