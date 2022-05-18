Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Murat Kurum'dan yeni Salda Gölü açıklaması /18 Mayıs 2022 19:46

Bakan Murat Kurum'dan yeni Salda Gölü açıklaması

Son dönemde kurumaya başladığı yönündeki iddialar üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu iddiaları yalanladı.

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Bakan Murat Kurum'un sosyla medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

- Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik
- Kaçak yapıları yıktık
- Çöpleri, konteynerleri kaldırdık
- Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar’a ziyaretçiyi sınırladık
- Araç girişini engelledik

Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz.

Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız.

Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.

Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir.
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