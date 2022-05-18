Bakan Murat Kurum'dan yeni Salda Gölü açıklaması

Bakan Murat Kurum'un sosyla medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:







- Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik





Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir.

- Kaçak yapıları yıktık- Çöpleri, konteynerleri kaldırdık- Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar’a ziyaretçiyi sınırladık- Araç girişini engelledikDoğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz.Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız.Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar.