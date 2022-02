Bakan Nebati 'yastık altındaki altınları ütme' paketi

YASTIK ALTI ALTIN PAKETİ





KGF KEFALETİ





ENFLASYON ÖNLEMLERİ





ERDOĞAN’DAN KDV AÇIKLAMASI





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul’da yeni bir ekonomi paketi açıklıyor.Nebati, ekonomik büyümenin finansmanında yerli tasarrufların merkeze alınmasında yastık altı altınların sisteme kazandırılmasının önemli olacağını söyledi.Nebati’nin açıklamasından satır başları şöyle:* Büyümenin finansmanında yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini amaçlayan bir tasarruf sistemi modeli. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerlilerin merkeze alınmasını sağlayacak, TL cinsi tasarrufların cazibesini artıracaktır.* 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da 1500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yeni uygulamayla, vatandaşlar fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler.* Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını yatırabilecekleri gibi altınların karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesapları açarak değer korumasından faydalanırken, aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklar.* Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformalar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500'ün üzerinde olacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi meydana getireceğiz. Altın rafinerileri, Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane, bu sistemin paydaşları olacak ve bankalarla işbirliği yapacaklar.* Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım ve satım işlemleri, transfer sistemi Takasbank ile bu sistem yürüyecek.* Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları, bu işleyişte en önemli araçlar olacak.* Çeyrek hesap 1 Mart 2022’den, çeyrek katılım hesabı 15 Mart 2022’den itibaren altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transfer sistemi işlevsel hale gelecek.* Bankaların her ilde en az bir şubesi, kuyumculuk faaliyetlerini de yürütecek hale dönüştürülecek.* Altın toplama sürecinde bugünden farklı olarak bankaların bazı şubeleri sürekli aracılık edecek. Vatandaşlar finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerinde de kurumlarımızın çalışmaları devam ediyor.* Kredi Garanti Fonu ile 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu, paketlerin ilk adımı. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere 3 paketi uygulamaya koyuyoruz.* İş dünyamız geçmişte KGF’den çok faydalandı, hatta gereksiz ihtiyaçlarını bile buradan karşıladı.* Yatırım destek paketi, 25 milyar liralık bir destek. Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem olacak. Azami 96 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti.* Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem olacak. Azami 30 ay vade olacak.* Her KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon lira. Büyük firmalar için 100 milyon lira.* İhracat destek paketi azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade. İhracatçı ya da döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren alanlar, ihracat potansiyeli olan bütün KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak.* Kâr payı oranı, 24 aya kadar sabit TLREF+%1, 24 ay üzeri sabit TLREF+%2 olacak. Faiz oranı 24 aya kadar değişken TLREF+%1, 24 ay üzeri değişken TLREF+%2 olacak.* İşletme kredileri azami 6 ay ödemesi olmak üzere 24 aya kadar olacak.* 2 yıl önce dağıttığımız KGF kredilerini galiba biraz tüketime harcadık. Yatırım ve üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz. Sıkı takipçi olacağız. Fatura ve sözleşme ile belgelendirme zorunluluğu getirilmiştir. ‘Parayı ver karışma, işime bakma’ yok.* İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır. Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlıdır. Refinansman amaçlı kullanım yasak.* Amaç dışı kullanım, gerçek dışı beyan için özel yaptırım hükümleri mutlak surette uygulanacak.* Enflasyon, Türkiye’de ve dünyada daha uzun süre konuşacağımız önemli bir problem.* Batı çok sert de bir önlem alamıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın da ifade ettiği gibi. Yöntem ve yol bir tane değil. Enflasyon talep yönlü artıyor, arz yönlü artıyor ve en önemlisi beklenti yönetimi sayesinde de bizi zorluyor.* Talep enflasyonunu etkileyecek tüketici kredilerinin aşırı hızlı artmasına karşı makro ihtiyati tedbirleri devreye alıyoruz. Selektif kredi politikalariyla talep enflasyonu oluşturmayacak kredi büyümesi sağlıyoruz.* Yurt dışında görüldüğü gibi maliyetler hâlâ yükselmeye devam ediyor.* Reel olarak elektrik fiyatları hâlâ negatif olarak seyrediyor. Doğalgaz fiyatları da aynı şekilde reel olarak Türkiye’de negatif. Bu ne demektir; biz Türkiye olarak, kamu maliyesi olarak hâlâ sübvansiyonlara ciddi şekilde devam ediyoruz demektir.* Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar çok iyi bilsinler; Türkiye’de elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların da altında. Şu an satın aldığımız doğalgazın neredeyse 5’te 4’ünü kamu maliyesi yüklenmiş durumda.* Bunun üzerine kurulu muhalif söylemlerin daha adil bir şekilde dönüştürülmesi noktasında çağrımız var. Dünya bir sıkıntı yaşıyor. Net enerji ithalatçısıyız. Ve dünyanın tamamını etkileyen böyle bir durumda yapılması gereken şey, bu sübvansyonlarin takdirle karşılanmasıdır.* Kurdaki artış iç talepteki artışla birleşince enflasyon belli bir noktaya geldi. Ama artık lütfen 20 Aralık sabahından, gününden çıkın.* Enflasyonla mücadele timi oluşturuyoruz. Bu tim ilgili yerlerde gerekli adımları atacak. Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esasıyla fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacağız.Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyon önlemlerini açıklıyor:* Yüksek enflasyonun etkilerini 2022 içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadele topyekûn bir fedakârlığı gerektirir.* KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz.* Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini paylaştığımız düzenleme ile de devlet adına yüzde 7’lik bir indirim yapmış oluyoruz.* KDV’si yüzde 1’e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, kahve, su, süt ve sut ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalardır.* Gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete’de yayımlıyoruz. Az önce imzayı attım. Gıda sektöründen de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz.* Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7 indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerde de bu düzeyde bir indirimi doğrudan vatandaşa yansıtacakları yaklaşım görmek istiyoruz.* Denetim seferberliği de başlatıyoruz. Enflasyonla mücadele timleri aracılığıyla gıda başta olmak üzere, fiyatları makul, izahı olmayan bir şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürütülecek.