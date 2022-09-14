Samanyolu Haber /Gündem / "Bakan Nebati gidiyor, yerine eski bakan geliyor" iddiası /14 Eylül 2022 11:33

"Bakan Nebati gidiyor, yerine eski bakan geliyor" iddiası

Gazeteci Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görevden alınacağını, yerine eski bakan Mehmet Şimşek’in getirileceğini iddia etti.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağını, yerine eski bakan Mehmet Şimşek'in getirileceğini iddia etti. 

Zeyrek, katıldığı HaberTürk yayınında "kulis bilgisi" olarak Bakan Nebati ile ilgili bir iddia paylaştı. 

Ankara'da 2 haftadır Nureddin Nebati'nin görevden alınacağını duyduğunu söyleyen Deniz Zeyrek, ekonomi yönetimi için Mehmet Şimşek ile görüşüldüğünü öne sürdü.

Öte yandan Zeyrek, seçim için tarihin 14 Mayıs olabileceğinin konuşulduğunu da sözlerine ekledi.

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