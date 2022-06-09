Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Nebati haklı çıktı: AKP 89 bin kişiyi milyoner yaptı /09 Haziran 2022 11:29

Bakan Nebati haklı çıktı: AKP 89 bin kişiyi milyoner yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati uyguladıkları ekonomi sisteminde fakirlerin zarar ettiğini söylemişti. Verilere göre Bakan Nebati haklı çıktı. AK Parti 89 bin kişiyi milyoner yaptı

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Türkiye’de geçen Aralık ayı itibariyle kurlardaki ve enflasyondaki hızlı yükseliş orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların gelirlerinin erimesine yol açarken, bu dönemin kazananı milyonerler oldu.

Ekonomik sorunların arttığı son beş ayda Türkiye 89 bine yakın yeni milyoner kazanırken, milyonerlerin toplam serveti 3,9 trilyon liraya ulaştı.

DW'den Pelin Ünker'in haberine göre Türkiye’de resmi verilere göre Kasım 2021’de yüzde 21,3 olan yıllık enflasyon, Aralık'ta yüzde 36, Mart'ta yüzde 61 ve son olarak Mayıs ayında yüzde 73,5 ile geride kalan 24 yılın zirvesine tırmandı. Dolar kuru ise Aralık ayında gördüğü 17,82’lik rekor seviyesine yakın seyrediyor.

Kur artışları son dönemde gıda, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde zam yağmuruna neden olurken, bütçedeki sıkıntı da ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) artışlarıyla giderilmeye çalışıldı. Enflasyondaki tırmanış karşısında gelirleri azalan vatandaşa bir yük de vergi artışlarından geldi.
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