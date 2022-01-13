Bakan Nebati milyonlarca doları açıklayamadı

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Panama Belgeleri’nde yer alan iddiaları, Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sunan Öcalan, bağış bilgisinin doğru olup olmadığını ve alıcı adresi sordu.
NEBATİ YALANLAYAMADI
BirGün'ün haberine göre, HDP’li vekile yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 105 milyon dolarlık bağışı yalanlamadı, alıcı kaynağı açıklamanın ise suç olacağını öne sürdü. Mevzuat hükümlerini anımsatan Bakan Nebati, Öcalan’a gönderdiği yanıtta, “Müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgilerin kanunen yetkili kılınmış merciler dışındaki kişilere açıklanması yasaklanmış, söz konusu yasağa aykırılık ise Kanunda suç olarak düzenlenmiştir” demekle yetindi.