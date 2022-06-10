Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Nebati’ye suç duyurusu: Benimle uğraşmasın ekonomiyle ilgilensin /10 Haziran 2022 10:35

Bakan Nebati’ye suç duyurusu: Benimle uğraşmasın ekonomiyle ilgilensin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile husumetli olan akrabası Kenan Nebati suç duyurusunda bulundu: Bakanlık unvanını kullanarak benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile baba tarafından kuzeninin oğlu olan akrabası Kenan Nebati arasında yıllardır süregelen husumet devam ediyor.

Bakan Nebati’nin geçmişte Meclis’e giriş yasağı getirttiği Kenan Nebati, "soyadını değiştir" teklifinde bulunulmasının ardından Nureddin Nebati ve avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Kenan Nebati arasında yaklaşık on yıldır süren husumet birçok kez yargıya intikal etti. Kenan Nebati, bakanın açtığı davalar nedeniyle ceza aldı. 

İzmir Bayraklı Adliyesi’ne giderek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmek üzere suç duyurusunda bulunan Kenan Nebati dilekçesinde, 'maddi ve manevi zarara uğradığını' belirtti. Bakan Nebati tarafından kendisine "iftira atıldığını", "suçlandığını" ve bu nedenlerle 5 milyon lira zarara uğradığını iddia eden Kenan Nebati, "Beni mağdur etti ve toplumda rencide etti. Aile temelimi yuvamın yıkılmasına sebep oldu" dedi.

Şikâyet dilekçesinde, Bakan Nebati’nin kendisine "soyadını değiştir" teklifinde bulunduğunu, can güvenliğinin olmadığını, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini kaydeden Kenan Nebati, "Beni mağdur etti. Cezalar aldırdı. Dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattım. Derdimi anlatamadım. Halen üzerime gelip bakanlık unvanını kullanarak benimle uğraşacağına ekonomiyle ilgilensin. Bu nedenle Nureddin Nebati’den şikâyetçiyim. Beni mağdur etti, gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.
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