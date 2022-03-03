Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız" dedi.





TÜİK, 2022 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı.

BAKAN NEBATİ AÇIKLADI





Tüketici fiyatları, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu. Bu verilere göre, ÜFE artışı 27 yılın zirvesine çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konuya ilişkin açıklama geldi.Nebati, enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirirken "Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi.