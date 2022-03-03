Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması /03 Mart 2022 19:44

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Açıklanan son enflasyon verileriyle ilgili bir değerlendirmede bulunduğu belirtilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin, "Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız" dedi.

TÜİK, 2022 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı.

Tüketici fiyatları, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu. Bu verilere göre, ÜFE artışı 27 yılın zirvesine çıktı.

BAKAN NEBATİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Nebati, enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirirken "Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi.
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