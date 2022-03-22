Bakan Nebati'den skandal 'TL' itirafı: Zaten en zayıf noktada, gideceği yer yok

AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi’nde konuşan ve daha sonra Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği ‘Anadolu Soruyor’ programına katılan Bakan Nebati, ekonomi gündemine ilişkin soruları cevapladı. Daha önceki açıklamasında, “Ekonomiyi kurtardık. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza…” diyen Nebati, Türk Lirasını en dip noktaya getirdiklerini anlattı.







DOLAR 25 TL OLMAZ, TL ZATEN EN DİPTE







Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin bir soruya Bakan Nebati, “Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye’de de yansıyor. Avro dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart’tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Dolar kuru için “20, 25, 30 TL olacak” diyorlar. Şimdi bilerek yayıyorlar. Niye olsun? TL zaten en zayıf durumda. Gideceği yer yok. Vatandaş rahat etsin, rahat olsun.” dedi.