Nebati'nin gözlerindeki ışıltının sebebi anlaşıldı: 4 bakan yardımcısı da çifte maaşlı çıktı

Milyonlarca vatandaş işsizlikle boğuşurken ve milyonlarcası da asgari ücretle geçinmeye çalışırken, bürokraside çifte maaş keyfi büyüyor.







Bakan yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi ve toplam 80 bin 155 lira aylık ücret alıyor.





Yunus Elitaş ise TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak toplam 107 bin 37 lira gelir elde ediyor. Bakan Yardımcısı Murat Zaman da, Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ve toplam maaşı da 58 bin 351 liraya ulaşıyor.





Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu göreve atandığında çift maaşlıydı. Geçen hafta Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Nebati, tek maaşa düştü.





Bu isimlerden Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu, Bakan yardımcısı olarak 39 bin 537, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden de aylık 40 bin 618 lira alıyor. Gürcan ve Yavilioğlu’nun aylık maaşları 80 bin 155 TL oldu. Yunus Elitaş ise TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 67 bin 500 lira, Bakan Yardımcılığı maaşı olarak da 39 bin 537 lira olmak üzere 107 bin 37 lira elde ediyor.





Murat Zaman ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş’de genel müdür yardımcısı. Bakan Yardımcılığından aldığı tutar 39 bin 537 TL, Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı ücreti aylık 14 bin 111 TL, ayrıca yılda dört maaş ikramiye de veriliyor. Zaman’ın Eximbank’tan aldığı aylık tutar 18 bin 814 lira ve aylık geliri de 58 bin 351 liraya ulaşıyor.