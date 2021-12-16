Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Nureddin Nebati’ye TL sorusu /16 Aralık 2021 19:55

Bakan Nureddin Nebati’ye TL sorusu

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken, bütçe görüşmeleri sırasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye bu konuyla ilgili bir soru geldi. Gürcistan parası üzerinden örnek veren Bayraktutan, "Kuzeydoğu komşumuz olan Gürcistan'dan 2006 yılında 100 lira verip 140 Lari alıyorken; dün itibarıyla 100 lira verip 18 Lari alınıyordu, biraz önce aldığım bilgiye göre de 15 Lari alınıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Bakan?" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye Türk Lirası'ndaki değer kaybını sordu. Asıl sorunun dolar veya euronun yükselmesi değil, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi olduğunu vurgulayan Bayraktutan; açıklamalarını Gürcistan Larisi üzerinden örneklendirdi.

"ÖNCEDEN TÜRK VATANDAŞLARI BENZİN ALMAK İÇİN GÜRCİSTAN’A GİDİYORDU, ŞİMDİ TAM TERSİ!"

Bayraktutan, “Sayın Bakan, Türk Lirası sadece dolar ve euro karşısında değer kaybetmiyor! Kuzeydoğu komşumuz olan Gürcistan'dan 2006 yılında 100 lira verip 140 Lari alıyorken; Artvin'le biraz önce telefonla konuştum; dün itibarıyla 100 lira verip 18 Lari alınıyordu, biraz önce aldığım bilgiye göre de 15 Lari alınıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Bakan? Yani Gürcistan Larisi'nin Türk lirası karşısında değer kazanması ve bunun yanında Türk vatandaşları -göçün tersine dönerek- daha önceden benzin almak için o tarafa gidiyorlardı, şimdi Gürcistan vatandaşları bu tarafa geliyor" dedi.

"TÜRK LİRASININ BU ŞEKİLDEKİ DEĞER KAYBI SİZİ ÜZMÜYOR MU?"

“Türk lirasının bu şekildeki bir değer kaybı hem de Gürcistan Larisi karşısında sizi üzmüyor mu?” şeklinde sözlerine devam eden Bayraktutan’ın sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den cevap gelmedi.

İLGİLİ KONU DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYA TAŞINMIŞTI

Daha önce ilgili konuda bir çok kez yazılı soru önergesi veren Bayraktutan açıklamalarının devamında “TBMM Genel Kurulu’nda sorduğumuz soru cevapsız kaldı. Bu konuda ilk olarak elle tutulur düzeyde aldığımız bir cevapta; ‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızca alım satıma konu olmayan dövizlere  ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda  yer alan 1 Gürcistan Lari’sinin  Türk Lirası  karşılığı kullanılarak  hazırlanan tablo da 01.11.2002 yılında  100 TL ile  129.14 Lari alınabilirken, 15.04.2014 tarihinde ise  100 TL ile 82.24 alınabilmektedir' ifadeleri yer almıştı" dedi.

"NE YAZIK Kİ ŞU AN DURUM DAHA DA VAHİM"

Bayraktutan sözlerinin sonunda "O zamanki dönemde Türk Lirasının Gürcistan Larisi  karşısındaki değer kaybı  %36 seviyesindeydi. Şimdi durum daha da vahim. Aradan geçen 7 yılda 100 Türk Lirası ile 82 Lari alınabilen bir dönemden sadece 15 Lari alınabilen bir döneme geldik" ifadelerine yer verdi.
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