Bakan Nureddin Nebati’ye TL sorusu

"ÖNCEDEN TÜRK VATANDAŞLARI BENZİN ALMAK İÇİN GÜRCİSTAN’A GİDİYORDU, ŞİMDİ TAM TERSİ!"





"TÜRK LİRASININ BU ŞEKİLDEKİ DEĞER KAYBI SİZİ ÜZMÜYOR MU?"





İLGİLİ KONU DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYA TAŞINMIŞTI





"NE YAZIK Kİ ŞU AN DURUM DAHA DA VAHİM"





CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ederken; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye Türk Lirası'ndaki değer kaybını sordu. Asıl sorunun dolar veya euronun yükselmesi değil, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi olduğunu vurgulayan Bayraktutan; açıklamalarını Gürcistan Larisi üzerinden örneklendirdi.Bayraktutan, “Sayın Bakan, Türk Lirası sadece dolar ve euro karşısında değer kaybetmiyor! Kuzeydoğu komşumuz olan Gürcistan'dan 2006 yılında 100 lira verip 140 Lari alıyorken; Artvin'le biraz önce telefonla konuştum; dün itibarıyla 100 lira verip 18 Lari alınıyordu, biraz önce aldığım bilgiye göre de 15 Lari alınıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Bakan? Yani Gürcistan Larisi'nin Türk lirası karşısında değer kazanması ve bunun yanında Türk vatandaşları -göçün tersine dönerek- daha önceden benzin almak için o tarafa gidiyorlardı, şimdi Gürcistan vatandaşları bu tarafa geliyor" dedi.“Türk lirasının bu şekildeki bir değer kaybı hem de Gürcistan Larisi karşısında sizi üzmüyor mu?” şeklinde sözlerine devam eden Bayraktutan’ın sorusuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den cevap gelmedi.Daha önce ilgili konuda bir çok kez yazılı soru önergesi veren Bayraktutan açıklamalarının devamında “TBMM Genel Kurulu’nda sorduğumuz soru cevapsız kaldı. Bu konuda ilk olarak elle tutulur düzeyde aldığımız bir cevapta; ‘Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızca alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda yer alan 1 Gürcistan Lari’sinin Türk Lirası karşılığı kullanılarak hazırlanan tablo da 01.11.2002 yılında 100 TL ile 129.14 Lari alınabilirken, 15.04.2014 tarihinde ise 100 TL ile 82.24 alınabilmektedir' ifadeleri yer almıştı" dedi.Bayraktutan sözlerinin sonunda "O zamanki dönemde Türk Lirasının Gürcistan Larisi karşısındaki değer kaybı %36 seviyesindeydi. Şimdi durum daha da vahim. Aradan geçen 7 yılda 100 Türk Lirası ile 82 Lari alınabilen bir dönemden sadece 15 Lari alınabilen bir döneme geldik" ifadelerine yer verdi.