Samanyolu Haber /Gündem / Bakan, okul müdürünü öğrencilerin içinde azarladı: Siz ne biçim adamsınız ya! /05 Ocak 2022 18:35

Bakan, okul müdürünü öğrencilerin içinde azarladı: Siz ne biçim adamsınız ya!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ziyaret ettiği okulda, müdürü öğrencilerin arasında azarlaması tepki çekti.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa’da ziyaret ettiği bir okuldaki eksikler nedeniyle okul müdürünü azarladı. Özer, “Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz?” dedi. Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a ise “Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl?” diye sordu.

Anka'nın obonelerine geçtiği habere göre Mahmut Özer, Şanlıurfa’daki Buhara Eğitim Kampüsü’nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesinde okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz.” dedi.
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