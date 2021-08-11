Bakan Pakdemirli'nin danışmanları hakkında bomba iddia

"BÖYLE BİR REZALET OLABİLİR Mİ?"





Sözcü yazarı, gazeteci Uğur Dündar, KRT TV'de katıldığı programda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin danışmanları hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.Dündar, Pakdemirli'nin 49 danışmanla görev yaptığını ifade etti. Pakdemirli'nin iki danışmanın suç makinesi olduğunu söyleyen Dündar, ''Arif Barata hakkında 47, Metin Çamlı hakkında 64 suç kaydı var'' dedi.Dündar'ın açıklamaları şu şekilde:"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 49 danışmanla görev yapıyor. Bunlardan Arif Barata hakkında 47 suç kaydı bulunuyor. Metin Çamlı hakkında da 64 suç kaydı var. Böyle bir rezalet olabilir mi? Diyelim bu bunlar resmi ya da yarı resmi statüde çalışılıyor; elinizin altında devlerin bütün istihbari kaynakları var. Güvenlik soruşturması gibi bir uygulama da var. Bunlar hakkında hiçbir soruşturma yapılmaz mı? Devlet yol geçen hanı mı? 47 ve 64 sabıka olacak şey mi?"