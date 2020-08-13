Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok /13 Ağustos 2020 09:40

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'a değerlendirdi.

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla ilgili soruya yanıt veren Bakan Albayrak, “Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi. Eskiden kur sistemi daha çok etkiliyordu. Zaten daha az etkilesin diye Türkiye'de ekonomik bir değişiklik var. Türk ekonomisi 2 sene öncesine göre çok daha güçlü” ifadelerini kullandı.

Döviz kurunun yükselmesiyle Türk Lirasının daha cazip hale geldiğini savunan Albayrak, “Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Borsa Türkiye pozitif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin performansına bakalım. Birçoğu para birimlerinde değer kaybetmiş. Türk ekonomisi 2 sene öncesine göre çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Borsa Türkiye pozitif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin performansına bakalım. Birçoğu para birimlerinde değer kaybetmiş” dedi.

Bu sözlerin ardından Ahmet Hakan, Bakan Albayrak’a, “Dolar artınca, döviz yükselince endişeleniyorum. Endişelenmeli miyim” sorusunu sordu.

Albayrak da “Dolarla mı maaş alıyorsunuz” karşılığını vererek güldü.

Albayrak Türkiye’de vatandaşın yurt dışına gitmek gibi bir derdinin de olmadığını söyledi.

Albayrak konuşmasında, “‘BMW, Mercedes pahalandı’, ‘Yurt dışına seyahatler ediyordum, pahalandı.’ Vatandaşın böyle bir derdi yok, senin böyle bir derdin var. Biz turizm için, ihracatçı için paramız daha cazip olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

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