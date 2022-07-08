Samanyolu Haber /Gündem / Bakan, sahte fatura sanığıyla ne konuştu /08 Temmuz 2022 09:34

Bakan, sahte fatura sanığıyla ne konuştu

Ticaret Bakanı Muş ve AKP’li Feyzi Berdibek’in, Erol Evcil’le birlikte tutuklanan Hüseyin Eryılmaz ile fotoğrafı çıktı. İki isim de, “Tesadüfen karşılaştık” dedi...

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KORKUSUZ Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş,  Demir-Yumruk Operasyonu'nda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz ile AKP Milletvekili Feyzi Berdibek'in görüştüğü anların yer aldığı fotoğraf paylaştı. Eryılmaz, Demir-çelik sektöründe paravan şirketlerle kamuyu ciddi oranda zarara uğratmanın yanı sıra ticarette tekelleşmek, fiyat istikrarını bozmak ve sahte fatura gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

‘AÇILIŞTA TESADÜFEN KARŞILAŞTIK…'

Bu fotoğraflar AKP içinde rahatsızlık yarattı. Bazı AKP'li vekillerin fotoğrafları birbirine gönderdikleri öne sürüldü. Bakanlığı yüksek fiyatla dezenfektan sattığı ortaya çıkınca görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş, Eryılmaz ile tanışmadığını, o gün Ankara'daki bir restoran açılışında yanına gelip fotoğraf çektirdiğini söyledi. Muş, “Haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla hiçbir irtibatım olmamıştır. Olması da mümkün değildir. (Çamur at izi kalsın) saikiyle hareket edenler şunu bilmeli ki; çok şükür bizim başımız dik, alnımız ak” açıklamasını yaptı.

AKP'li Berdibek: Bakan tanımaz ben tanırım

AKP Milletvekili Feyzi Berdibek, Barış Yarkadaş'ı arayarak, açıklamada bulundu. Berdibek, “Ben sizin de yazdığınız gibi Tavacı Recep'te yemeğe giderim genelde. Hüseyin Eryılmaz'ı da orada tanıdım. Birkaç kez görüştük. O gün de biz sayın Bakan Mehmet Muş ile yemeğe gittik. Hüseyin Eryılmaz da oraya gelmiş. Tesadüfen karşılaştık. Ayak üstü konuştuk. Sayın Bakan Mehmet Muş, Hüseyin Eryılmaz'ı tanımaz görse. Sayın Bakanın bu işe karıştırılmasına üzüldüm” dedi.
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