Bakan, sahte fatura sanığıyla ne konuştu

‘AÇILIŞTA TESADÜFEN KARŞILAŞTIK…'





Bu fotoğraflar AKP içinde rahatsızlık yarattı. Bazı AKP'li vekillerin fotoğrafları birbirine gönderdikleri öne sürüldü. Bakanlığı yüksek fiyatla dezenfektan sattığı ortaya çıkınca görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş, Eryılmaz ile tanışmadığını, o gün Ankara'daki bir restoran açılışında yanına gelip fotoğraf çektirdiğini söyledi. Muş, “Haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla hiçbir irtibatım olmamıştır. Olması da mümkün değildir. (Çamur at izi kalsın) saikiyle hareket edenler şunu bilmeli ki; çok şükür bizim başımız dik, alnımız ak” açıklamasını yaptı.



