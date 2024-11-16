Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Şimşek: Asgari ücretle ilgili yorum yapmam doğru olmaz /16 Kasım 2024 00:47

Bakan Şimşek: Asgari ücretle ilgili yorum yapmam doğru olmaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Bakanlığının bütçesini sundu. Mehmet Şimşek'in komisyonda vergi yükü ve asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de vergilerin yüksek olmadığını söyleyen Şimşek, şöyle konuştu:

'ALGI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

"Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20,8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 3'üncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD'de yüzde 34, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 41,2 seviyesindedir. Dolaylı vergi yükünün çok yüksek olduğu yönündeki kanaat de doğru değildir. Vergi sistemimizdeki temel sorun, dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır.

Ülkemizde dolaylı vergilerin milli gelir içerisindeki payı yüzde 9,1 iken OECD ortalaması yüzde 10,5, AB ortalaması ise yüzde 13,6'dır. Ülkemizde genel KDV (Katma Değer Vergisi) oranı yüzde 20'dir. Bu oran ile AB ülkeleri içerisinde en düşük vergi oranına sahip altıncı ülkeyiz."

'ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYON KARŞISINDA EZDİRMEDİK'

Bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlayan Bakan Şimşek’in açıkmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

"2025 yılında bütçe açığını azaltacağız. Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz. 2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak. Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız.

Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."
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