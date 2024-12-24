Bakan Şimşek: 'Türkiye’de ciddi bir enflasyon sorunu var'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Büyüme ve Enerji: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek temasıyla düzenlenen IICEC Konferansı’nda konuştu. Bakan Şimşek ” Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var. Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Büyüme potansiyelimiz halen yüksek. Borçluluk oranımız düşük” dedi.





VATANDAŞIN HAYAT PAHALILIĞI ŞİKÂYETİ VAR

TR724'te yer alan habere göre Bakan Şimşek konuşmasında şu mesajları verdi:





– Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Dijital altyapıya yatırım yapacağız.

– Gelirdeki artış enflasyonla mücadelenin önemini bir kez daha vurguluyor. Programımıza sabır ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyüme potansiyelimiz halen yüksek. Borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız.

– Reformlar için mali alan oluşturuyoruz. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var, sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok.

– 2024 Kasım itibarıyla yenilenebilir enerjinin, üretimdeki payı %48’lere çıkmış, kurulu kapasitedeki payı da %59; G20 ülkeler arasında da iyi bir noktadayız.





ELEKTİRİKLİ ARAÇLARI DESTEKLİYORUZ

– Elektrikli araçları destekliyoruz, 2023’te muazzam bir çıkış yaşandı, dışarıdan yatırımlarla daha da büyüyecek, Türkiye burada da geride değil.

– Türkiye doğru yolda. İstikrar ve reform programının hala çalışıyor, programın nihai hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı.

– Rezerv konusu; geçen yıl bir endişe konusuydu, artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Net rezerv 50 milyar doların üzerine geldi, oldukça iyi bir seviye, dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu endişe olmaktan çıkardı, tabii ki doğru politikaları devam ettirirsek bu rezervler kalır, devam ettireceğiz.





KUR HEDEFİMİZ YOK OLAMAZ DA

– Kur hedefimiz yok, olamaz da, bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık, buna rağmen yönettik, fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor, Merkez Bankamız bu konuda iyi bir iş yürüttü.

– KKM’den çıkış sürüyor, devam edecek. Ülkemizin risk primi bize benzer ülkelere göre 10-11 kat daha hızlı düştü. Programın içeride ve dışarıda karşılığı olmazsa bu risk primi iyileşmesi olabilir mi?





- Türkiye’nin borçlanma maliyetleri düşmüş, reel sektörün de düşmüş. CDS’lerdeki düşüş 5 yıl bugünkü haliyle devam ederse yıllık 7 milyar dolar dış borç faizinden tasarruf sağlayacağız. Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var.





BÜYÜK RESME BAKIN

– Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı, 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak, temel mal enflasyonu %29, gıda dahil mal enflasyonu %40’ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek.

– Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Piyasa beklentilerine, hanehalkı beklentilerine tabii ki önem veriyoruz.