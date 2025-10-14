Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Şimşek Washington'da: Yatırımcıların parasını istemek için 60 toplantı yapacak /14 Ekim 2025 20:52

Bakan Şimşek Washington'da: Yatırımcıların parasını istemek için 60 toplantı yapacak

Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında Washington’da yaklaşık 60 toplantıya katılacak. Şimşek, yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye’ye yatırım için ikna etmeye çalışacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere Washington’a gitti.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Bakan Şimşek’i, söz konusu finans kuruluşlarının yıllık toplantıları için gittiği ABD’nin başkenti Washington’da oldukça yoğun bir program bekliyor.

Yoğun görüşme taleplerini karşılayabilmek için Washington programını bir gün öne çeken Şimşek’in, temaslarının ardından, cumartesi günü yurda dönmesi planlanıyor.

Şimşek’in Washington temasları süresince yaklaşık 60 toplantıya katılması öngörülüyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarınca düzenlenen yatırımcı konferanslarına iştirak edecek Şimşek, yatırımcılarla bire bir ve geniş katılımlı görüşmelerde bulunacak. Şimşek, bu temaslarında Türkiye’de uygulanan ekonomik programın geldiği aşamayı ve son gelişmeleri paylaşacak.

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ABD’Lİ FİRMALARLA TEMAS

Bakan Şimşek, ABD temasları kapsamında ayrıca ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarında akademisyenler, yatırımcılar ve politika yapıcılarla da bir araya gelecek.

Program çerçevesinde ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da katılacak Şimşek, Türkiye’de faaliyet gösteren ABD’li firmaların üst düzey temsilcileriyle görüşecek.

Şimşek’in Washington’daki çok taraflı temasları kapsamında da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma bankalarının üst yönetimleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
