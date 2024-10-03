Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan Şimşek'ten enflasyon sorusuna ilginç cevap: Bilgim yok /03 Ekim 2024 17:13

Bakan Şimşek'ten enflasyon sorusuna ilginç cevap: Bilgim yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,38 arttı. Eylül ayında aylık enflasyon ise yüzde 2,97 oldu. Enflasyon verilerinin sorulduğu Bakan Şimşek'ten "Bilgim yok" yanıtı geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerine dair soruya, "Enflasyonla ilgili bilgim yok" yanıtını verdi.

Şimşek bugün T24 Yıllık Buluşmaları'nda bir sunum gerçekleştirdi. Programın ardından Şimşek, gazetecilerin sorularına yürürken kısa yanıtlar verdi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin Bakan Şimşek, “Çalışma Bakanımızın alanı” dedi.

Sunum sonrası SÖZCÜ TV muhabiri Nedim Bayhan bugünkü enflasyon verilerini anımsattı.  Enflasyon verilerine ilişkin de Şimşek, “Enflasyonla ilgili bilgim yok” dedi.

SUNUMUNDA 'DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK' DEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda kalıcı düşüş için gereken şartları oluşturduklarını belirterek, "Önümüzdeki aylarda belki aynı hızda olmasa da dezenflasyon süreci devam edecek." dedi.

Geçen yılı dezenflasyona geçiş süreci olarak gördüklerini anımsatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü para politikasının yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Geçen sene depremin ve EYT'nin etkisiyle yükselen bir bütçe açığı vardı. Dolayısıyla koşullar dezenflasyona müsait değildi.

-Dezenflesyona müsait gelmesi için bir geçiş dönemi öngördük. Geçiş dönemini mayıs ayında bir yıllık olarak belirlemiştik ve bitti.

-Dezenflasyon süreci başladı. Baz etkisinin etkisiyle başlangıçta hızlı bir düşüş var ama kalıcı bir düşüş için gereken şartları oluşturuyoruz.

-Hedef burada 2026'nın sonunda enflasyonu yüksek de olsa tek haneye indirmek. Bütçe açığı son 20 yılın ortalaması yüzde 2,4. Geçen yıl depremin, kısmen de EYT'nin etkisiyle yüzde 5,2'ye çıktı. Bu yıl o etkiler devam ediyor, yüzde 4,9. Önümüzdeki yıllarda hem aldığımız tedbirlerin etkisi hem de deprem etkisinin azalmasıyla açığın ciddi şekilde düşmesini öngörüyoruz."
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