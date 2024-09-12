Samanyolu Haber /Gündem / Bakan skandalı kabul etti: Milyonlarca kişisel veri çalınmış! /12 Eylül 2024 10:40

Bakan skandalı kabul etti: Milyonlarca kişisel veri çalınmış!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen milyonlarca kişinin kişisel verilerinin çalındığı haberi üzerine açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, veri çalıntısını doğruladı.

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Pandemi döneminde gündeme gelen, kişisel verilerin çalındığı haberinin ardından geçtiğimiz günlerde bir veri çalıntısı haberi daha gündeme geldi. Son gelen bilgilere göre, resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın ad, soyad, TC kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri; nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerin çalındığı açıklanmıştı.

www.freewebturkey.com'dan Ali Safa Korkut’un haberinde, verileri çalan bilgisayar korsanlarının, bunları “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı belirtilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM),veri çalıntısını fark etmesinin ardından, Google’dan işbirliği teklif etmişti. USOM, Google’dan ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını da istemişti.

BAKAN DOĞRULADI

Türkiye’de yaşayan, bu ülkenin vatandaşları ve bu ülkede resmi kurumlarda kaydı olan kişilerin verilerinin çalındığı haberleri gündemde ciddi yer tutarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, 85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığını doğruladı.

Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, veri çalıntısıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi."
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