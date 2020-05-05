Bakan son rakamları açıkladı

Türkiye’nin corona virüsü tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor.





Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız” uyarısında bulundu.







Yeni sayılara göre bugün 5 bin 119 kişi tedavi edildi ancak yoğun bakımlarda hâlâ bin 338 kişinin bulunduğu belirtildi.Entübe hasta sayısı ise 707 olarak açıklandı.





Türkiye’deki toplam can kaybı 3 bin 520’ye yükselirken toplam vaka sayısı ise 129 bin 491 oldu. 4 Mayıs’taki tabloda ise günlük bin 614 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetmişti.