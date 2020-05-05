Samanyolu Haber /Gündem / Bakan son rakamları açıkladı /05 Mayıs 2020 20:02

Bakan son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona salgınında son 24 saatte tespit edilen yeni vakaları ve yaşanan can kayıplarını "Salgına fırsat tanımamalıyız" uyarısıyla duyurdu. Bugün yapılan 33 bin 283 testte bin 832 yeni vaka tespit edilirken yaşanan can kaybı ise 59 olarak açıklandı.

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Türkiye’nin corona virüsü tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor.

 Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız” uyarısında bulundu.

Yeni sayılara göre bugün 5 bin 119 kişi tedavi edildi ancak yoğun bakımlarda hâlâ bin 338 kişinin bulunduğu belirtildi.Entübe hasta sayısı ise 707 olarak açıklandı.

Türkiye’deki toplam can kaybı 3 bin 520’ye yükselirken toplam vaka sayısı ise 129 bin 491 oldu. 4 Mayıs’taki tabloda ise günlük bin 614 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetmişti.
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