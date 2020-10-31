Bakan asıl sorumluluklarını perdelemek için oraya çıktı

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki, Bakan Pakdemirli’nin molozlar üzerinde enkaz altındaki bir yurttaş ile telefonla konuşma görüntülerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bakan Pakdemirli’nin yaptığının çalışmalara bir katkısı olmadığını söyleyen Mahruki, şöyle konuştu:







BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ DOĞRU DEĞİL





“Zaten kısıtlı kaynaklarla bir mücadele veriyorsunuz. Bakan’ın orada o şekilde görüntü vermesi enkaz arama kurtarmacının işini de engeller. Tam olarak işine odaklanmasını da engeller. Tam olarak arama kurtarma ilkelerine göre hareket etmesini de engeller. Çünkü ortada bir bakan var. Bakanın kafasında kask yok, yüzünde maske yok. Telefonla konuşuyor, o telefon başkasının kullandığı telefon. Covid-19 küresel salgınının olduğu dönemde tabii ki bu da çok sağlıksız bir şey. Dolayısıyla böyle bir görüntü vermesi doğru bir hareket değil. Sonuçta maalesef bazen oluyor böyle görüntüler.”





"SORUMLULUKLARINI PERDELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"





Daha önce Giresun’da yaşanan sel felaketinde de benzer görüntüler verildiğini hatırlatan Mahruki, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Selin ortasında kepçenin üzerindeyiz, işte enkazın üzerindeyiz’ diye onların yanında olduğu mesajı veriliyor ama gelişmiş ülkelerde önemli olan deprem, sel ya da benzer bir afet meydana geldikten sonra bunun zararını azaltmak için mücadele etmekten önce önlemler ve hazırlık yaparak yani zarar azaltma kültürüyle hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla bir sel meydana geldiğinde binaların yıkılmaması insanların ölmemesi, büyük zarara uğramaması gerekir. Bir deprem meydana geldiğinde, şu an 17 tane enkazda kurtarma yapılıyor, 17 tane binanın zaten daha önceden boşaltılmış olması, tespit edilmiş olması gerekir. İnsanların içinde yaşamasına müsaade edilmemiş olması gerekir. O tarafta karneleri çok zayıf olduğu için bu andan itibaren bölgede görünerek ‘üzerimize düşeni yapıyoruz, vatandaşımızın yanındayız’ mesajı vererek asıl sorumluluklarını perdelemeye çalışıyorlar.”





"MİLLET CAN DERDİNDE BAKAN ŞOV DERDİNDE"







CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı "Millet can derdinde bakan şov derdinde! Bari bugün bırakın da insanlar işlerini yapsın, yaralıları kurtarsın!" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de “Rezalet! Enkaz altındaki kişiyle konuşacak kişi Tarım Bakanı değil, bu konunun uzmanları. Asistanına poz vermek ve siyasi şov yapmak için enkaz altındaki kişinin telefon şarjını ve nefesini tüketmeyi göze alanların yönetiminde güvende değiliz” paylaşımı yaptı.





"BAKANIN İŞİ BU MUDUR?"





CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise, “Bakan Pakdemirli AFAD görevlisinden telefonu alıp dakikalarca enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşla konuşarak görevlilerin işini yapmasını engelliyor. Hangi hakla? Bakan'ın işi bu mudur? Böyle bir ortamda bile şov peşinde koşulur mu?” sözleriyle tepki gösterdi.



