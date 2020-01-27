Bakan Soylu HDP'nin yardımının geri çevrilme nedenini açıkladı

Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardımlar gelirken, bazı HDP'li belediyelerin yardımlarının geri çevrilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmaların odağındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ergani Belediyesi'nden gelen yardımın geri çevrilme nedeninin AFAD ile koordinasyon yapılmaması olarak açıkladı.





Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; yardımların AFAD üzerinden koordine edildiğini aktaran Soylu, Kars Belediyesi'nden gelen yardımın ise kabul edildiğini söyledi.





Soylu, HDP’li Ergani Belediyesi’nin AFAD ile bir koordinasyon kurmadan yardım toplayıp getirdiğini kaydederek, “Kriz anında sağlık ve güvenlik açısından geri çevirdik. Buna karşın HDP’li Kars Belediyesi AFAD ile işbirliği yaptığı için yardımları kabul ettik” diye konuştu.





HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de yardımları AFAD İl müdürlüğü ile birlikte topladıklarını ve Elazığ’a teslim ettiklerini belirtti.