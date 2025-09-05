Samanyolu Haber /Eğitim / Bakan Tekin gözünü oraya dikti kısaltılacak mı? /05 Eylül 2025 20:59

Bakan Tekin gözünü oraya dikti kısaltılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması yönünde güçlü bir kamuoyu oluştuğunu belirterek, “Revizyon yapmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye’de 2012’den bu yana uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine ilişkin tartışmaları hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, süre konusunda revizyon planladıklarını açıkladı.

Bakan Tekin, 8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. Büyük oranda bu sürenin azaltılması gerektiğine yönelik bir kamuoyu oluştu. Biz de bu revizyonu yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak karar alındığında kamuoyuyla paylaşacağız.”

MASADA ÜÇ MODER VAR İDDİASI

Basına yansıyan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nda üç farklı model üzerinde duruluyor:

3+1 Modeli: Lise eğitiminin 3+1 şeklinde yapılandırılması, 12. sınıfın üniversiteye hazırlık yılı olması.

2+2 Modeli: 10. sınıfı bitiren öğrencilere lise diploması verilmesi, isteyenlerin 2 yıl daha devam etmesi.

Yaş Modeli: 16 yaşını dolduran öğrencilerin zorunlu eğitimden çıkması veya lise eğitiminin tamamen zorunluluktan çıkarılması.

4+4+4 sistemi 2012’de başlamıştı

Bugün yürürlükte olan 12 yıllık eğitim modeli, 2012-2013 döneminde uygulanmaya başlanmış, 8 yıllık kesintisiz eğitimin yerine 4+4+4 kademeli sistem getirilmişti.
