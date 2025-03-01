Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Tekin’in ‘ücretli öğretmenlik yok’ sözlerini e-devlet yalanladı /01 Mart 2025 20:58

Bakan Tekin’in ‘ücretli öğretmenlik yok’ sözlerini e-devlet yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Ücretli öğretmenlik diye bir şey yok” sözleri, eğitim camiasında tartışmalara neden olurken, başvuruların hala e-Devlet üzerinden yapıldığı ortaya çıktı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada ücretli öğretmenlik uygulamasının yasal bir kadro türü olmadığını savundu. Tekin, “Bu uydurma bir kavram. Ne bizim sistemimizde ne mevzuatımızda ne kanunumuzda böyle bir şey yok” dedi.

Tekin, söz konusu uygulamanın zaman zaman yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ücretli öğretmenlik sanki bizim mevzuatımızda olan bir kavram gibi sunuluyor. Bu sistem legal bir kadro türü değil, tam tersine ihtiyaç gidermek için üretilmiş bir ara formül” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR E- DEVLET'TEN

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, Bakan Tekin’in açıklamalarına rağmen, öğretmenlerin ücretli öğretmenlik başvuruları hâlâ e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Sistemde “Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” adlı bir bölüm bulunurken, başvurusu onaylanan öğretmenler belgelerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim ederek göreve başlıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 86 BİNİ AŞTI

Türk Eğitim-Sen’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde ücretli öğretmen sayısında önemli bir artış yaşandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 78 ilde görev yapan ücretli öğretmen sayısı 86 bin 136 olarak tespit edildi.
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