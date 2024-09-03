Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Tunç açıkladı: Amca neden tutuklandı? /03 Eylül 2024 12:34

Bakan Tunç açıkladı: Amca neden tutuklandı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran’ın amcasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız" dedi.

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Diyarbakır'da 14 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası Salim Güran, dün "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Güran'ın avukatı, "Ortada Narin’e ait bir ceset bulunmadığı halde kasten adam öldürmeden sevki hukuka aykırıdır" diyerek karara tepki gösterdi.

Narin'i arama çalışmaları hala devam ederken "kasten öldürme" suçundan tutuklama kararı, diğer hukukçuların ve gazetecilerin de tepkisini çekti.

'KARARI TEDBİREN ALDIK'

Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorulara yanıt verdi. Bakan Tunç, "Şüphe vardı, tutuklama kararı tedbirdi. Soruşturma devam ediyor. Kimsenin şüphesi olmasın. En ince detaylarına ulaşıncaya kadar yargımız, savcılığımız gerekli incelemeleri yapacağız" dedi.
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