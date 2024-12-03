Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Tunç DEM Parti'nin Öcalan başvurusu için konuştu: Makul bir süre içerisinde... /03 Aralık 2024 15:35

Bakan Tunç DEM Parti'nin Öcalan başvurusu için konuştu: Makul bir süre içerisinde...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, geçtiğimiz hafta Tuncer Bakırhan ile birlikte İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdiklerini hatırlatarak, "henüz bir yanıt alamadık" dedi. Adalet Bakanı Tunç'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşı Meclis'e gelsin DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin" çıkışıyla başlayan süreç devam ediyor. Son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la tutuklu bulunduğu İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

"HENÜZ YANIT ALAMADIK"
Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan Hatimoğulları, "Sayın Tuncer Bakırhan'la birlikte geçen hafta İmralı'da Öcalan'la görüşmek için başvuru gerçekleştirmiştik. Henüz yanıt alamadık. Kapıları açın diyoruz, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun barışına hep beraber çalışalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Hatimoğulları'nın sözleri üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" dedi.
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