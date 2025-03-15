Bakan Tunç ‘geçersiz sayılıyor’ diyerek uyardı: Ev sahibi ve kiracılar için yeni dönem!





ADLİ TIP KURUMU DEVREYE GİRİYOR





KİRA SÖZLEŞMESİ GİBİ O DA E-DEVLET’E GELEBİLİR

Son yıllarda ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tahliye taahhütnamesi krizi giderek büyüyor. Özellikle kiracılar tarafından boş olarak imzalanan ve sonradan ev sahipleri tarafından tarih eklenen belgeler hem mağduriyet yaratıyor hem de büyük tartışmalara konu oluyor. Konuya ilişkin hukuki bir belirsizlik yaşanırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulayarak, kiracıların haklarını nasıl koruyabileceklerine dair önemli bilgiler paylaştı.Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberinde mahkemenin kiracıyı çoğu zaman koruduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Hukuk, kiracının ev bulmak için çabaladığı bir zamanda evsiz kalmamak için her şeyi imzalayabileceğini göz önüne alıyor ve eve girerken imzalanan kira sözleşmesi ile aynı tarihli tahliye taahhütnamesini geçersiz sayıyor. ‘Kiracı zor durumda’ diyerek kiracıyı koruyor” dedi.Tahliye taahhüdünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerektiğini belirten Bakan Tunç boş verilen ve ev sahibinin sonradan doldurduğu belgeye itiraz yolunun açık olduğunu dile getirerek, “Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, tarihin kontrattan önce mi yoksa sonra mı atıldığını tespit edebiliyor. Eğer fotoğrafını çekme imkânı var ise itiraz ederken elinde belge olması açısından bu da önemli. Tabii Adli Tıp Kurumu’nda tarihin yanlış tespit edilme ihtimali de bulunuyor. Bunun yüzde yüz garantisi yok” ifadelerini kullandı.‘Tahliye taahhütnamesi noter ya da e-Devlet üzerinden yapılma zorunluluğu getirilirse sorun çözülür mü?’ sorusuna da yanıt verdi.“Noterde yapılabilir, ama bu sefer de ev sahipleri kiracıyı çıkartamayacağını düşünerek evlerini kiraya vermeyebilir. Bu da ev problemini tetikler. Burada bir ücret de ödemek zorunda kalırlar. e-Devlet’ten de yapılabilir. Böyle olursa tahliye taahhüdü amacına uygun yapılmış olur.”