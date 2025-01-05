Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Tunç Narin davasında tartışmalı kararları savundu: 'Kamuoyu vicdanına su serpti' /05 Ocak 2025 10:43

Bakan Tunç Narin davasında tartışmalı kararları savundu: 'Kamuoyu vicdanına su serpti'

Narin Güran cinayeti davasında üç aile üyesine müebbet hapis cezası verilirken katilin kimliği hala tartışma konusu. Olayla ilgili sorulara değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gerekçeli karar ortaya çıkınca tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" dedi.

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Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayeti aylardır Türkiye gündeminden düşmezken, boğularak öldürüldüğü tespit edilen 8 yaşındaki Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, çocuğun cansız bedenini taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Narin'in katilinin kim olduğu henüz net olarak işaret edilmedi.

Yandaş Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, verilen kararların da kamuoyunun vicdanına su serptiğini ifade ederek katilin kimliğiyle ilgili sorgulamalara yanıt verdi.

'TARTIŞMALAR SON BULACAK'
Bakan Tunç, "Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" diye konuştu.

Yargı sürecinin tamamlanmadığını belirten Bakan Tunç, davanın istinaf sürecinin devam ettiğini de hatırlatarak, "Gerekçeli karar açıklandığında herkes bu davadaki sonuca tam olarak hakim olacak. Şu anda, mahkemenin verdiği karar, tamamen dosyadaki delillere dayanarak verilmiş bir karardır ve biz bu karara saygı duyuyoruz" dedi.
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