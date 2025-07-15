Bakan Tunç’tan itiraf: ‘Dikkate alınmıyoruz İade taleplerimiz kabul edilmiyor'

Yılmaz Tunç’un, ‘iade/Kırmızı Bülten’ taleplerinin ‘dikkate/ciddiye alınmadığı’ yönündeki açıklamaları doğru. Zira AKP’nin ‘akçeli’ işlerle kandırdığı üçüncü dünya ülkeleri dışında kalan ülkeler gönderilen iade taleplerinin ‘siyasi saiklerle’ hazırlandığını söylüyor. İadesi istenen kişilerle ilgili, yöneltilen suçlamaya dair (örneğin darbe teşebbüsü ya da terör örgütü üyeliği) somut deliller isteniyor. Ancak Adalet Bakanlığı, gazete küpürü ve fişleme belgelerinin dışında belge gönderemiyor. Dolayısıyla AKP rejiminin ‘iade’ talepleri ciddiye alınmıyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerinden ilgili bölüm şöyle:



İhraç edilen 127 bin kişi vardı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olan. Olağanüstü Hal Komisyonu 127 bin başvuruyu inceledi ve yaklaşık 20 binini iade etti. Yargıda da 4 bin 6 hakim ve savcı ihraç edildi. 12 bin hakim savcı sayısı o dönemde 8 bine düştü.

Gerek 17/25 sonrası gerek 15 Temmuz öncesinde yurt dışına kaçanlarla ilgili kırmızı bülten taleplerimiz oldu. Ama maalesef dünya, bu noktada bizi yalnız bıraktı. Avrupa’nın ülkelerinde, hala oralardalar, Amerika’dalar.

118 ülkeye 2 bin 364 iade talebinde bulunduk. Sadece dost bildiğimiz ülkeler işte Türki Cumhuriyetlerinden ve ilişkilerimizin çok iyi olduğu ülkelerden 131 kişi ancak iade edildi. Üçü resmi yoldan 128’i de gayriresmi yoldan sınır dışı edilerek bize teslim edildi.

3 bin 579 kırmızı bülten talebimiz var. Maalesef, İnterpol’ün, kırmızı bülten taleplerimizi bunlar sanki bir siyasi suçluymuş gibi dikkate almadığını üzülerek görüyoruz.

