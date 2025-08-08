Bakan Tunç'dan, ‘İBB borsası’ açıklaması: “Kimin elinde belge, bilgi varsa versin”

Özellikle bu sahtecilik şebekesinin, bu çetenin ortaya çıkarılmasıyla ilgili olarak soruşturma makamı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı etkin bir soruşturma başlatıyor. Ve özellikle bu şebekenin, bu çetenin tüm unsurlarıyla, kişileriyle, detaylarıyla ortaya çıkarılması gerekiyordu ve bu kapsamda gizli yürütülen bir soruşturma.

Gizlilik kapsamında yürütülürken kolluk görevlilerimiz süreç içerisinde yakalamalar yaptı, gözaltılar yapıldı. O operasyonlarda gözaltına alınan 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 220 kişiden 199’u hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi. Ve 150’si hakkında da adli kontrol kararı var.

Daha ilk andan itibaren henüz dosyanın içeriğini bilmeden ve delilleri görmeden birtakım beyanlarla bu adli soruşturmaları sanki siyasi maksat ile yapılıyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalıştı, çalışmaya devam ediyor.

Bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, soruşturmanın başlangıcı zaten kendi arkadaşlarının, birtakım CHP’lilerin başvurularıyla, beyanlarıyla, ortaya çıkan soruşturmalar. Sonrasında adli süreç, soruşturma başladığında itiraflarla ve dijital kayıtlar ve kolluğun ulaştığı belgeler ışığında soruşturma genişletildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. ‘Sahte diploma’ iddiaları ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi:Sahtecilikle ilgili soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos 2024 tarihinde yargı teşkilatına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir kamu kurumumuzdan yapılan bir ihbarla başlatılan bir soruşturma söz konusu. Dolayısıyla sanki yargının ortaya çıkarmadığı, birilerinin hatırlattığı bir husus varmış gibi kamuoyunda bir dezenformasyon yapılıyor.CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında konuşan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı:Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri ile ilgili yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmasıyla ilgili gündemde olan konularla ilgili ana muhalefet partisi lideri, daha soruşturmanın ilk anından itibaren maalesef yargı mensuplarımıza yönelik yakışıksız ifadeler kullanıyor.