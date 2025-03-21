Bakan Tunç'dan protesto çağrısına cevap: 'Hukuk dışı, asla kabul edilemez'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Tüm Türkiye'de halk, söz konusu kararı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Bundan sonra sokaklardayız" ifadelerini kullandı.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrılarının hukuk dışı olduğunu belirtti.





Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:





"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.





Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."







