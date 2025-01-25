Bakan Tunç'tan bir 'korsan rapor' çıkışı daha





'ÖN RAPOR ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTI'

AKP'nin Çorum 8. Olağan İl Kongresine katılmak için kente giden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayımladığı bilirkişi ön inceleme raporuna "korsan rapor" diyen Bakan Tunç, olayla ilgili yeniden açıklama yaptı.Bilim insanlarıyla birlikte adli soruşturmanın derinleştirildiğini söyleyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:"Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bilim adamlarından oluşan, profesörlerden, akademisyenlerden oluşan bilirkişi kurulu bölgede dünden itibaren incelemelerini daha da derinleştirdiler. Bir ön rapor için bilirkişi çalışmaları başlamıştı tabii, sonradan ortaya çıkan deliller, yangına neden olan ve orada yeni belge ve bulgular ve kamera görüntüleri sonrasında soruşturmayı daha da genişleterek, derinleştirerek devam etmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Bilimleri Enstitüsünden oluşan yine makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve kimya mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği fakültelerinden oluşan profesörler konuyu detaylı bir şekilde inceleyecekler ve maddi gerçeği ortaya çıkaracaklar.Tabii bu detaylı incelemeden soruşturmanın genişletilmesinden ve derinleştirmesinden dün rahatsız olanlar oldu. Maalesef bir korsan metinle bir rapor diye ortaya çıktılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bir metni rapor diye ortaya çıkararak kamuoyunun gündemini meşgul etmeye çalıştılar. Bir kere bu 78 vatandaşımızın ailelerine büyük bir saygısızlıktır. Soruşturmanın derinleştirmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin, bilim insanlarının yangının sebebini ve bu sebebi yol açan sorumluları kusurları bulmaya çalışmasından kim neden rahatsız olur? Burada bilim adamlarımız sonuna kadar en ince detayına kadar mevzuatımızda kimler sorumlu gösterir ve o yangının çıkmasına kimler sebep olmuşsa kimlerin burada ihmali kusuru varsa bilimsel bir araştırmayla o soruşturma kapsamında ortaya çıkaracaklar ve sorumlular yargının huzuruna çıkarılarak hesap vermelerini sağlanacak ve cezalandırmaları sağlanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."Konuşmasının devamında Bakan Tunç, "28 canımız gitmiş 36’sı çocuk. Evlat sahibiyiz orada o acıyı milletimize yaşatanlar bağımsız Türk yargısı huzurunda hesabı verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun. Sonuna kadar takipçisiyiz. Sayın cumhurbaşkanımız da bu kararlılığı sürekli ifade ediyor ve bu kararlılık sayesinde yargı teşkilatımızı etkilemeye çalışanlar o kötü niyetlere de fırsat vermeden o yargının maddi gerçeği çıkarması noktasındaki kararlılığımızı da sürdürmenin gayreti içerisindeyiz."