Bakan Tunç'tan Engin Polat çıkışı: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

"Yargıya parmak sallama polemiği"ne de değinen Tunç, "Yargının vesayetçi yargı zihniyetine sahip bir yargı sisteminin içinde bulunduğu durumu hep beraber yaşadık. Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız" dedi.





Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama, bahis oyunlarında dolandırıcılık gibi 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, toplam 28 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 4 sanık tahliye edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine itirazı reddedildi.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, Dilan Polat ve Engin Polat’ın serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirme yaptı. Tunç, "Gerekli kararları verecek olan hakimlerdir. Bırakalım, yargı en doğru kararı verir ve toplum vicdanını da rahatlatır. Bu konuda yargıya güvenelim. Bir kişinin tutuklu yargılanması suçlu olmasına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Bırakalım yargı işini yapsın" diye konuştu.





"Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu hep ifade ediyorum. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargılama yapanlara yönelik sözler sarf ederseniz tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Bunun bir yaptırımı var. Burada sayın Özgür Özel'in kendi belediye başkanının, yargıya yönelik parmak sallamasına 'Onun yanındayız' demesi bir talihsizlik. Bunlar eski Türkiye manzaralarıdır. Buradan bir siyasi kazanç sağlamaya çalışanların boşuna bir beklenti içinde olduğunu söylemek istiyoruz. Milletin yargısını yıpratmayalım. Yargımızın yıpratılmasına da müsaade edemeyiz."





Tunç, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili de “Özellikle ordumuzun yıpratılmaması gerekiyor. Ordu çok badirelerden geçti, bizim göz bebeğimiz. Askeri yıpratacak davranışların doğru olmadığını Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Siz yemin ettikten sonra yürürlükten kalkmış bir yemini tekrar yapmanız bir sorun oluşturur. Gerekli incelemeler yapılacak” diye konuştu.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun düzenlediği "2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni" sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Dilan Polat ve Engin Polat'ın serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Bir kişinin tutuklu yargılanması suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, tutuksuz yargılanması da suçsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Bırakalım yargı işini yapsın” diye konuştu.Kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili de konuşan Tunç, "Siz yemin ettikten sonra yürürlükten kalkmış bir yemini tekrar yapmanız bir sorun oluşturur" ifadelerini kullandı.Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi etkileyen, yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık. Siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız ve o gittiğimiz gün de Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak” sözleriyle ilgili de konuştu.Yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu söyleyen Tunç, şunları söyledi:İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.Engin Polat, tutuklu yargılandığı davadan 6 Eylül'de görülen duruşmada tahliye edilmişti.Dilan Polat ise 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.