Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Tunç'tan İmamoğlu protestolarıyla ilgili yeni açıklama /07 Nisan 2025 12:07

Bakan Tunç'tan İmamoğlu protestolarıyla ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik operasyonlar sonrası gerçekleşen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencileri için, "Dosyalardaki duruma göre gerekli kararlar verilecek" dedi. Tunç, işkence iddialarına dair ise "kara propaganda" ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sonrası İmamoğlu'na destek eylemlerine katılan ve anayasal hakkını kullandıkları için tutuklanan üniversite öğrencilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, "Gözaltılar içinde genç kardeşlerimizin de olduğunu biliyoruz. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır" dedi.

"YARGI GEREKLİ KARARI VERECEKTİR"
Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Güvenlik güçlerimizle hoş olmayan durumlar söz konusu oldu. Adliyeye intikal eden konular oldu. Gözaltılar içinde genç kardeşlerimizin de olduğunu biliyoruz. Gençlerle alakalı tahliye kararları verilmişti.

Tutukluluğu devam edenler var. Değerlendirmeyi yapacak olan ilgili sulh ceza hakimlikleridir. Kişilerin o olaylardaki rolü ve şiddet kullanımıyla alakalı değerlendirmeyi yapacak olan tarafsız ve bağımsız yargımızdır. Dosyalardaki duruma göre savcılıklar, yargı gerekli kararları verecektir. Onlarla ilgili başlatılan soruşturmayla ilgili olarak yargı sürecini takip etmek durumundayız. Yargıya müdahale etme yetkimiz yok."

"ÇIPLAK ARAMA YOK"
"Usule aykırı arama diye bir durum söz konusu olamaz. Mevzuatımız açık. Ceza infaz kurumlarının yönetimine ilişkin kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler gereğince yapılan uygulamalar söz konusu. Birilerinin 'çıplak arama' şeklinde ifade ettiği hususlar ülkemizde kesinlikle söz konusu değil. Buna izin veremeyiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CUNTA" SÖZÜ
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün çok talihsiz bir ifade kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza maalesef 'cunta başkanı' diyebildi. Bu bir kere hadsizlik. Bu ifadeleri kendisine iade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmanın mücadelesini vermiştir. Çok büyük gayret göstermiş, darbecileri tarihe gömmüştür. Onlar önce kendi siyasi tarihlerine baksınlar.


Burada bir adli soruşturma var. Adli soruşturmayı gölgelemeye yönelik, hedef saptırmaya yönelik, farklı bir politikayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu dosyasındaki iddiaları gölgelemeye yönelik... Bırakın herkes savunmalarını yapsın. Kim suçlu, kim suçsuz ortaya çıkar."

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU
"Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. CMK 109'uncu maddesinde, cezaevinde sağlık şartları nedeniyle yalnız başına hayatını iademe ettiremeyeceklerle ilgili olarak gerekli kararların nasıl verileceği, yine CMK'nın 16'ncı maddesinde belli. Tam teşekküllü hastaneden alınacak bir rapor ve bu raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması durumunda, tutuklu kişilerle ilgili adli kontrol kararı verilebileceği mevzuatımızda var. Adli Tıp Kurumu gerekli muayeneleri yapacak, gerekli raporu verecektir. Adli Tıp'ın verdiği rapor doğrultusunda bir karar verilecekse buna cumhuriyet savcılıklarımız ve sulh ceza hakimliklerimiz verecektir."

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANACAĞINDAN TRUMP'IN HABERİ VAR MIYDI?
"Arkadaşlar bu saçma sapan bir iddia! Böyle bir şey olması münkün olabilir mi?"


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