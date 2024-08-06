Bakan Tunç'tan Instagram yasağıyla ilgili yeni açıklama: Ne zaman açılacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir süredir Türkiye'de erişime engelli olan Instagram yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Yılmaz Tunç, şunları söyledi:



"Sansüre karşıyım diyorsanız o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmak durumundasınız. Sosyal medya şirketi olarak bir kazanç sağlıyorsunuz vergisini vermek zorundasınız. Sayın cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği bu. 'YARGIMIZ KARAR VERECEK'



BTK’nın yetkileri var. 2007’de yürürlüğe girdi, 2020’de de önemli değişiklikler yapıldı. Herkesin görevleri var. BTK’nın yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilen bir durum. Öncelikle yayının çıkarılması ile ilgili bildiriyor. Şu anda BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya kurumuna iletildi. BTK’nın yayını durdurma yetkisi var. İnternette suç işlenmesine yönelik bir görev varsa bunu devlet yapmak durumunda. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Instagram’ın açılması ile ilgili durumun olmadığını söyledi sayın Ulaştırma Bakanı. Yargımız kararları verecektir." NE OLMUŞTU?



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmişti. Erişim engelinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un geçtiğimiz günlerde Instagram'ı hedef alan sözleri üzerine olması dikkat çekmişti.



Dün, Instagram yetkilileri ile saatler süren bir görüşmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ardından bir açıklama yapmıştı. Bakan, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" demişti.

