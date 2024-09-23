Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması: 'Birtakım görüntüler inceleniyor'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.







Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi. Soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu" ifadelerini kullandı.





NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:





"Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Ülke olarak Narin'in katillerinin tespiti ve hak etikleri en ağır cezaya çarptırılması noktasında büyük beklenti var. Soruşturma gizli, bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor. Narin cinayetiyle ilgili karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. İfadeler var çelişkiler var. Soruşturma aşamasında 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma gizli."





"BİRTAKIM KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR"

"Gizlilik kapsamında teknik veriler, delillerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar da söz konusu. Birtakım kamera görüntüleri inceleniyor. Bu kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi inceleniyor. 27'si şüpheli olmak üzere 241'i tanık olmak üzere 268 kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Bazı çakışmaları tespit ediliyor. Narin evladımızın katil ya da katilleri kısa sürede tespit edilecek çok uzun sürmez."





"KATİL YA DA KATİLLER EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILACAK"



"Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması için gayret göstermeliyiz. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak."





İSRAİL'İN ÖLDÜRDÜĞÜ TÜRK AKTİVİST

"Ayşenur Eygi kardeşimiz İsrailli askerler tarafından hunharca şehit edildi. Onun hakkını hukukunu koruyacağız. Otopsi raporunu Uluslararası Adalet Divanı'na da delilleri sunacağız."