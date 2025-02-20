Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'





ERDOĞAN 'PROVOKASYON' DEMİŞTİ

Olağan Genel Kurul'da hükümete yönelik eleştirileri sonrası haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde adliyeye götürülmelerinin ardından haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında, “TÜSİAD’ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provakasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin altını çizmek istiyorum; demokrasilerde hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık ve tıkamayız. Bugün konuşan Türkiye diye bir olgudan bahsediliyorsa bunu mümkün hale getiren hiç şüphesiz AK Parti’dir, hükümetlerimizdir. Yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. TÜSİAD zihniyeti, siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. 2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini çok iyi hatırlıyoruz. Bunlar eski Türkiye’de siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz işte buna ‘dur’ dedik." ifadelerini kullanmıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz' söyleminin ardından TÜSİAD'ta iki başkanın gözaltına alınmasına ilişkin TGRT Haber'de yaptığı açıklamada, "TÜSİAD soruşturması Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası başlamadı, ifadeler o güne denk geldi" dedi.