Bakan Tunç'tan 'umut hakkı' açıklaması: 'Böyle bir durum da, görüşme de yok'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Tunç,PKK'nın fesih kararı almasının ardından Abdullah Öcalan'a "umut hakkı"' uygulanıp uygulanmayacağına dair soruya yanıt verdi.





"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Umut hakkının söz konusu olmadığını ifade eden Bakan Tunç, "Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da, görüşme de yok" ifadesini kullandı.





"BU SÜRECE KOLAY GELİNMEDİ"

Tunç, İmralı Süreci'ne ilişkin yasal düzenlemeler hakkında şöyle konuştu:





Tabii terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı ülkemizin özellikle 40 yıldan fazla gelişmesinin kalkınmasının önünde engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından çok önem arz etti. Tabii bu sürece kolay gelinmedi. 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirildi. Bu mücadelede binlerce şehit verildi ve trilyonlarca maddi kaybımız oldu. Bundan sonraki süreçte terörün olmaması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atmamız ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın emniyeti açısından çok önemli.





Türkiye dünyada güçlü bir ülke olacaksa ve "Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı" damgasını vuracaksak terörün olmadığı bir Türkiye'yle vuracağız. Ve bu konuda da birlik beraberliğimizi daha da güçlendirerek, iç cephemizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Tabii Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasından sonra ekim ayındaki sayın cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda çalışmalar yapıldı ve bu süreç terör örgütünün feshiyle sonuçlanmış oldu."





HASTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN DURUMU

"Hem soruşturma aşamasında hem dava aşaması hem de infaz aşamasıyla ilgili "Yapılabilecekler var." demiştik ve bu konudaki yapılabilecekleri de bir genel çerçeve içerisinde kamuoyuyla Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmıştı. Ve o doğrultuda da yaptığımız birtakım hazırlıklar oldu. Özellikle gündeme getirilen hasta hükümlü ve tutukluların durumu. Cezaevlerinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek şekilde hasta olan hükümlü ve tutuklular var.





Bunların alternatif infaz usulleri kanunumuzda var. Hasta hükümlü ve tutukluları orada özellikle rehabilitasyon tipi cezaevlerinde bunların hem tedavileri yapılıyor hem infaz süreci var. Bunların özellikle beş yılın altında işlenen suçlar bakımından bu uygulanabiliyor. Bu konuda değerlendirme elbette ki Meclisimizde milletvekillerimiz bu süreyi artırabilir ve uygulanabilirliğini daha da genişletebilir."