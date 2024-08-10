Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

Sosyal medya platformu Instagram getirilen erişim yasağının ne zaman kaldırılacağı beklenirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.



'GÖRÜŞMELER SONUNDA BELLİ KARARLAR ALDIK'



Daha sonra video ile açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla "katalog suçlar" gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirildiğini söyledi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre platformun sahibi olan Meta şirketiyle görüşmeler yapıldığını söyleyen Uraloğlu, "Şirket yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılması için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirilecektir" diye konuştu.



'HESAPLAR UYARI YAPILMADAN KAPATILMAYACAK'



Hesapların uyarı yapılmadan kapatılmayacağını aktaran Uraloğlu, "Kullanıcı hakları ve hesap güvenliği noktasında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak, silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir" ifadelerini kullandı.



'META'YA BİLDİRİLEN KATALOG SUÇLARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI'



"Yine ülkemizin çok hassas olduğu terörle mücadele noktasında ise PKK, PYD gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda yapan tüm içeriklerin Meta tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir" diyen Abdulkadir Uraloğlu, "Bunun yanında terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır" şeklinde konuştu.



Katalog suçlarla ilgili işlemlerin tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik de önemli kazanımlar, önemli mesafeler katedilmiştir. Yakın zamanda da Meta yetkililerinin, Türkiye'ye daha geniş katılımlı bir ziyaretinin olacağını da bildirmek isterim. Meta'ya bildirilen katalog suçlarla ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir" dedi.



'TALEPLERİMİZİN KARŞILANACAĞI SÖZÜ VERDİLER, ERİŞİM ENGELİNİ KALDIRACAĞIZ'



Üçüncü bir paylaşım daha yapan Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."