Bakan Uraloğlu'ndan son açıklama: Instagram ile görüşmede son durum ne?

Şirketimizin kuralları diyorlar, siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Siz de bunlara uymak zorundasınız. Orada vahşice katledilmiş olan Hamas lideri ile yapılan taziyelere tahammül edilmiyor. Biz burada kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz, onları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.





Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de vatandaşlarımızın bize ilettikleri mağduriyetler noktasında gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Toplumumuzda gösterdiğimiz refleksin çok ciddi karşılığı olduğunu bilmenizi isterim. Anlık, dakikalık takip ediyorum diyebilirim. İstediğimiz gerekler yerine getirildiği taktirde engeli kaldıracağız.





Bir özür beyanları bile hala yok. Biz de kendi değerlerimizi kanunlarımızı koruyacağız. Gereğini yapacağız, yasakçı bir yaklaşım içerisinde değiliz. Yasaklı yaklaşım Instagram ve benzeri platformlardır.





Tamamen bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Geri döndükleri an buradan ayrıldık, dakikalar içerisinde bize geri döndüler ‘evet bunlarda sıkıntı yok dediklerinde’ açılmış olacak.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından taziye paylaşımı yapılan Türkiye’deki hesapların kapatılmasına tepkiler çığ gibi büyürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan son açıklama geldi.Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Karşı tarafla ilgili hassasiyetlerimiz net bir şekilde anlattık. Burada şunu asla kaçırmamamız lazım. Çok net olarak bir şirket düşünün dünyada sosyal platform olduğunu düşünün onun kendi kuralları kadar en az onun kadar bizim ülkemizin kanunları ve kuralları var.İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Dar anlamda anlık olarak haberleşiyoruz. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz. Sizin taleplerinizi karşıladık dedikleri anda biz de erişimi sağlamış olacağız. Burada Malezya Başbakanı ve Devlet Başbakanının erişimini bunlar engelledi şimdi özür dilediler.En önemli gerekçemiz katalog suçlarla ilgili yaptığımız uyarıları dikkate almamış olmaları. Bu platform Hamas terör örgütüdür diyor. YPG, onu terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizde hizmet ediyorsanız bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız."