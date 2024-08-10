Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Uraloğlu'ndan son Instagram açıklaması: 'Son düzlükteyiz' /10 Ağustos 2024 13:03

Bakan Uraloğlu'ndan son Instagram açıklaması: 'Son düzlükteyiz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Instagram'ın erişime engellenmesine ilişkin "Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" açıklaması geldi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE'NİN TALEBİ NE?

Türkiye, katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikaları gerekçe göstererek 2 Ağustos itibarıyla Instagram'a erişim engeli getirmişti.

Katalog suçlar, "İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar" şeklinde sıralanıyor.

İktidar, yasağın kaldırılması için Instragram'ın Türkiye'nin istediği kurallara uymasını istiyor.
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