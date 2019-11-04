Bakan Varank, Erdem'den şikâyetçi oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Eren Erdem’in 1 Kasım’da yaptığı açıklamasında Varank’ı hedef aldığı ve kullandığı hukuka aykırı ifadeler gerekçesiyle TCK 125’inci maddesinde yer bulan “kamu görevlisine alenen hakaret” suçunu işlediği öne sürüldü.







İstanbul Silivri Cezaevi’nden 31 Ekim’de tahliye edilen eski CHP milletvekili Eren Erdem, Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç’a konuşmuştu.





Erdem gizli tanık ifadesinin Mustafa Varank’ın talimatıyla hazırlanıp dosyasına konulduğunu iddia etmişti.