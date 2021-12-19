Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Varank'tan, Erdoğan'ı eleştiren Babacan'a 'köpek' benzetmesi /19 Aralık 2021 14:50

Bakan Varank'tan, Erdoğan'ı eleştiren Babacan'a 'köpek' benzetmesi

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren DEVA Partisi lideri Babacan'a sert sözlerle yüklendi. Varank'ın Babacan'a köpek benzetmesi yapması ise dikkatleri çekti.

SHABER3.COM

Ali Babacan, dün İstanbul’da partisinin Kadıköy ilçe kongresinde konuştu. Babacan yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Babacan'ın "Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" sözleri ise AKP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.

"KELP-KÖPEK" BENZETMESİ

Babacan'ın konuşması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Varank, DEVA Partisi liderini Arapça'da "köpek" anlamına gelen "kelp" sözüyle hedef aldı. 

Katıldığı bir televizyon programında, AKP ve FETÖ'nün bürokraside kol kola girmesini “farklı darbecileri tasfiye etmek için” şeklinde gerekçelendiren AKP MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı'nın paylaşımını alıntılayan Varank, "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Varank'tan, Erdoğan'ı eleştiren Babacan'a 'köpek'... Sonraki Haber >>

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:24