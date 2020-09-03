Samanyolu Haber /Gündem / 'Yalan söylüyor! İşte hastanelerin hali' /03 Eylül 2020 11:09

'Yalan söylüyor! İşte hastanelerin hali'

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından CHP'li Murat Emir, Ankara Dışkapı Hastanesi'nin koridorlarındaki hastaları gösteren video paylaştı.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan ve koronavirüsü salgınına ilişkin “Ülke genelinde durum kontrol altında” diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yanıt olarak CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ‘hastanelerin halini’ gösteren video paylaştı.

Koca, açıklamasında “Ülke genelinde durum kontrol altında. Türkiye’de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul’u iki kat geçmiş durumda. Ankara’da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir” ifadelerini kullandı.

Koca’nın açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Dışkapı Hastanesi’nden görüntüler paylaştı.

Koronavirüs hastalarının sıra beklediği görülen görüntülerle ilgili Emir, şu ifadeleri kullandı:

”Cumhurbaşkanlığında nüfuslu kişiler kolayca test yaptırabilirken vatandaşlar hastanelerde bu şekilde saatlerce bekliyor. Bu görüntüler Ankara Dışkapı Hastanesi’nden geldi. Bakanlık rakamlarla halkı aldatıyor ancak işte hastanelerin hali.”
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'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

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