Bakan Yardımcısı Kuş'un tuhaf sözleri!

Adalet Bakanı Yardımcısı: Cezaevlerinde Covid-19'dan ölen olduğunu söylemiyoruz; hiç olmadığını da söylemiyoruz!







Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden hükümlüler oldu. Bu bilgi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından bizzat paylaşıldı.







Bakan Gül 13 Nisan'da yaptığı açıklamada açık cezaevlerinde 17 hükümlüye Covid-19 tanısını konulduğunu, bunlardan 3'ünün hayatını kaybettiğini söylemişti.





Ancak TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na bilgi veren Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş’un sözleri kafaları karıştırdı.





Uğurhan Kuş, “Bizim ceza infaz kurumlarımızda ölüm vakası olduğunu söylemiyoruz.Niye söylemiyoruz? Çünkü yok. Ancak hiç olmadığını da söylemiyoruz" dedi.





Koronavirüs pandemisi döneminde cezaevlerindeki durum ve alınan tedbirlerle Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bilgi verdi.







Ancak CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan’ın sorduğu soruya Kuş'un verdiği yanıt tam anlaşılamadı.





CHP Milletvekili İrfan Kaplan, Bakan Yardımcısı Kuş’a “Bugüne kadar cezaevlerinde kaç ölüm vakası olmuştur Covid nedeniyle? Bugüne kadar yine toplam kaç mahpusa Covid -19 testi yapılmıştır, kaçı pozitif çıkmıştır? Pozitif çıkan mahpusların sağlığı için ne tür önlemler alınmıştır?” sorunu yöneltti.





Adalet Bakanı Yardımcısı Uğurhan Kuş’un yanıtı ise şöyle oldu:





“Bizim ceza infaz kurumlarımızda ölüm vakası olduğunu söylemiyoruz.Niye söylemiyoruz? Çünkü yok. Ancak hiç olmadığını da söylemiyoruz. Neden? Covid-19 hastalığı nedeniyle ceza infaz kurumunda daha önceden hastana geçmişi olmayan, daha önceden kronik hastalığı olmayan ve sadece ve sadece ceza infaz kurumunda kalırken Covid -19’a yakalanmış ve ölen hiç kimse yok. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hastane geçmişi olmayan, hastanede yatar olmayan, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan ancak ceza infaz kurumunda kaldığı süre içerisinde Covid -19’a yakalanıp ölen hiç kimse yok. Bu yeter mi?"





Komisyon tutanaklarına göre diyalog sonrasında şöyle gelişti:





CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal: Bakan Bey’in açıkladığı bir 17 kişi vardı.





Uğurhan Kuş: Hayır, Bakan Bey hiçbir zaman 17 rakamı açıklamadı, öyle bir şey yok.





CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: 13 Nisan’da 17 vaka, 3 ölüm…





Uğurhan Kuş: Hayır, hayır. Bakın ben… 17 vaka toplam pozitif, ölenler değil yani o ölenler demedi. Burada şunu belirtmek istiyorum: Ölenlerin yani Bakan Bey’in açıkladığı o ölen kişiler zaten kronik hastalıkları sebebiyle hastanede yatan, kurumda bulunmayan, hastanede tedavisi devam ederken Covid’e yakalanıp rahmetli olan kişiler yani bunların cezaevinde bulunmadığını söylemek istiyoruz. Bunlar cezaevinde olmayan insanlar, olmayan hükümlü ve tutuklular. Bunlar tamamen daha önceden mevcut olan kronik hastalıkları





AKP Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir: Sonuçta ölüm nedeni Covid ama...





Uğurhan Kuş: Ama şöyle: Yani kronik hastalığı var, kronik hastalığıyla birlikte Covid birleşince… Tabii biliyorsunuz, en çok riskli grup kim? Belli kronik hastalığı olanlar. Bunlar da hastanede o kronik hastalığının tedavisi için bulunan insanlar.





Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un belirsizlik içeren sözleri, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde iptal edilen İstanbul Büyükşehir seçimlerinin tekrarlanması esnasında AKP'li Ali İhsan Yavuz'un "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu."sözünü hatırlattı.