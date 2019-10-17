Bakan yardımcısı, VW'nin sahibi gibi konuştu

Alman otomotiv firması Volkswagen (VW), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı sebebiyle Manisa için planladıkları yatırımı ertelediklerini açıklamıştı.





Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Volkswagen’ın yeni fabrikasını Manisa'da kurma kararını ertelediği iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.





Turagay ise şirketin sahibi imiş gibi açıklama yaptı: "Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Volkswagen yatırımı devam edecek."





BAKAN YARDIMCISI TURAGAY ŞİRKET PATRONU GİBİ KONUŞTU





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği "Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişiminde Konumlandırılması" bilgilendirme toplantısında konuşan Turagay, Volkswagen’in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirtti.





Turagay, “Volkswagen şu anda yatırımını durdurmuş durumda değil. Bir kere bunu net ortaya koyalım. Volkswagen yatırımı devam edecek, çünkü şirket kuruldu. Bununla ilgili sürekli spekülasyonların çıkarılması hoş değil. Ben o noktada bir olumsuz görmüyorum.” dedi.





Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını Suriye'de yürütülen askeri harekât sebebiyle ertelediğini duyurmuştu.





"BU ŞARTLARDA TÜRKİYE İÇİN OYLAMA YAPILAMAZ"





Şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklarına atıf yapılan haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkânı gibi sebeplerle Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askeri harekâtın durumu tamamen değiştirdiği belirtilmişti.





Haberde, "Bu şartlar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı” görüşünün ağır bastığı ileri sürülmüştü.





Volkswagen Salı günü yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili mevcut gelişmelerin endişeyle izlendiğini ve yatırımla ilgili kararın ertelendiğini bildirmişti.





Nihai kararın kasım ayı başlarında açıklanması bekleniyor.