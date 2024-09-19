Samanyolu Haber /Gündem / Bakan yardımcısının eşi borsa manipülatörleriyle ortak çıktı /19 Eylül 2024 20:30

Bakan yardımcısının eşi borsa manipülatörleriyle ortak çıktı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu'nun, daha önce 2018, 2019 ve 2020’de borsa manipülasyonundan ceza alan Enver Çevik’le şirket ortağı olduğu ortaya çıktı. Mumcu – Çevik ortaklığındaki şirket de borsa manipülasyonuyla anılıyor.

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Sözcü'den Cem Özkeskin'in haberine göre Enver Çevik 2018’de bir gayrimenkul şirketinin hisselerinde manipülasyon gerekçesiyle ceza aldı. Ardından 2019’da bir bankanın, 2020’de ise ev aletleri firmasının hisselerinde manipülasyon yaptığı tespit edildi. SPK’dan eşiyle birlikte ceza aldı.

2021’de Enver Çevik Lydia Yatırım Holding’in sahibi MİPAZ’ı devraldı. Kemal Akkaya’yla ortak oldu ve şirketin ismi Lydia Holding olarak değiştirildi. Kemal Akkaya’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Bulls Yatırım’la ortaklık kuran bu şirkete Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun da ortak olduğu ortaya çıktı.

“AKP İÇİNDE RAHATSIZLIK YARATTI” İDDİASI

Şirketin manipülasyon iddialarına maruz kalan hisselerden biri Altınyağ Madencilik. Altınyağ Madencilik ise Enver Çevik’in kardeşi Mehmed Nureddin Çevik’e ait. Manipülasyon iddialarının ana kaynağı da bu.

Bu senetlerin aylar içindeki değişim grafikleri, özellikle küçük yatırımcıları ağına düşüren manipülatif hareketlenmelere dair emare veriyor.      

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Turizm Bakanlığı’nda uzun yıllar özel kalemlik yapmasının yanı sıra kara para aklamakla yargılanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın da özel kalemiydi.

İddiaya göre Bakan yardımcısı Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun Lydia Holding’e bağlı hisse senedi olan Lydho’daki payının bugünkü karşılığı 1 milyar 361 milyon 932 bin 598 lira ediyor.

TRT DİZİSİNE KONUK OYUNCU OLDU

Bakan yardımcısı Batuhan Mumcu’nun TRT’deki Teşkilat dizisinde konuk oyuncu olması da dikkat çekti. Dizideki bir sahnede Mumcu Türk Bayrağı’na bakarak “ne güzel dalgalanıyor değil mi? Her şey onun için” ifadelerini kullandı.

MUMCU DAHA ÖNCE SİPARİŞ İHALEYLE GÜNDEME GELDİ

Batuhan Mumcu daha önce de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün deprem bölgesindeki vakıf eseri camiler için yapılan ihaleleri adrese teslim biçimde yapmakla gündeme geldi.

İddiaya göre Batuhan Mumcu ihaleyi alacak şirketleri belirliyor ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildiriyordu. Ardından ihaleyi alan firma yetkililerinden ihale bedelinin yüzde 10’luk tutarını ismi verilen şirkete yatırılması isteniyordu. Bu ödemeye gerekçe olarak da deprem bölgesine yardım edilmesi sunuluyordu. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada iddiaları reddetmiş, konuya dair soruşturma başlatacağını ifade etmişti.
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