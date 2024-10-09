Bakan yardımcısının özel kalemi VIP'de 60 kilo altınla yakalandı

İstanbul 3. Havalimanı VIP bölümünde eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in özel kalemi Yunus Emre Morkoç'un valizinde 60 kilo kaçak altın yakalandı.







Halk TV'de yayınlanan Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programında Timur Soykan skandalın detaylarını anlattı.





"İstanbul 3. Havalimanı VIP salonundan yaşanıyor olay. Bu salonu siyasetçiler üst düzey bürokratlar ve listede adı olan kişiler. Orası ayrıcalıklıların kısmı. Normal vatandaşlar havalimanında kontrollerden geçerken orada ayrıcalıklı isimler konforlu şekilde bekliyorlar. Bir uçak Dubai'den İstanbul'a iniyor. Havalimanına inen uçakta Fatih Metin var. Fatih Metin eski AKP Bolu Milletvekili ve eski Gümrük Ticaret Bakan Yardımcısı. 2011-2015 arasında bakan yardımcılığı yapıyor. 2007-2011 arası da milletvekili. 2019'da da AKP Bolu Belediye Başkan adayı."





VIP BÖLÜMDEN ALTIN KAÇIRMIŞLAR



"Uçaktan inince yanında eski özel kalemi Yunus Emre Morkoç var. 20 Eylül 2024'te havalimanına iniyorlar. Onlar özel araçlarla uçaktan alınıp direkt VIP salonuna gidiyorlar. Burada dikkat çeken şu olay var. yunus Emre Morkoç'un büyük bir valizi var. Bunun üzerine gümrük memurları Yunus Emre Morkoç'u durduruyorlar. Normalde VIP valizlere bakılmaz. Skandalın büyüğü de bu. Çünkü bu aranmama hali altın kaçakçılığına dönüşüyor. Morkoç'un valizinden 60 kilo altın çıkıyor. Yani VIP salonunda 60 kilo kaçak altın yakalandı. 20 Eylül 2024 tarihinde yakalanıyor. 174 Milyon 718 Bin Lira değerinde 60 kilo altın yakalanıyor. Gümrük memurları tutanak tutmak istiyorlar. Fatih Metin'le beraber dönüyorlar. Valizleri Yunus Emre Morkoç taşıyor. Tutulan tutanakta Fatih Metin'in adı yazılmıyor. Fatih Metin gidiyor. Yunus Emre Morkoç'la ilgili tutulan tutanak da savcılığa veriliyor."





İSTİHBARAT BİRİMLERİNİN OPERASYONU OLABİLİR

"Benim kafamı kurcalayan sorulardan biri şu, VIP'de eski bir bakan yardımcısının maiyetinde bir kişinin valizini aramak çok ciddi bir iş. Cesaret ister. Burada valize bakıyorlar ve kaçak altın buluyorlar. Benim haber kaynaklarımdan öğrendiğime göre istihbarat birimleri bir araştırma yapıyorlar. Bir istihbarat bilgilendirmesi sonucu Morkoç'un valizi aranıyor. İddia olduğunun da altını çizelim. Savcılık soruşturmasında buna dair bir iddia da yok zaten."





OLAYDAN SONRA SARAY'DAN TALİMAT YAĞMIŞ



"Bir iddiaya göre sadece bu olay değil, bu olaydan sonra Ankara'nın karıştığı Saray'dan savcılığa gümrük müdürlüğüne talimatların geldiği skandalın gizlenmesi için çok çaba sarfedildiği söyleniyor. Normalde böyle bir olay olunca gazetecilere bilgiler geldi. 18 gün olmuş ve bizim kulağımıza bir şey gelmemiş. Gizleniyor çünkü tüm herkese talimat gitmiş. Fatih Metin olayına dair takipsizlik akrarı çıkacağı beklentisi de var. İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla ilgili 2 eski vekil 3 hala da vekil olan kişilerin tespit edildiği söyleniyor. Bunlar Cumhur İttifakından. Valizsiz gidip Dubai'den valizlerle geldiğine dair iddialar var. Bunlar güvendiğimiz kaynakların dile getirdiği ama resmi evrak olmadığı için bu yönde iddiaların olduğunu söyleyelim."







