Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Yerlikaya açıkladı: Nefret operasyonlarında 2 haftada 156 kişi gözaltına alındı /01 Temmuz 2025 09:18

Bakan Yerlikaya açıkladı: Nefret operasyonlarında 2 haftada 156 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 30 ilde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik düzenlenen nefret operasyonlarında 156 kişinin yakalandığını açıkladı. Bu isimlerden 65'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hizmet Hareketi'ne yönelik devam eden hukuksuz soruşturmalar kapsamında son iki haftada 30 ilde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 65 kişi tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Geri isimlerin işlemleri ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, bu isimler ankesörlü telefonlarla aranmış olmak ve sosyal medya kullanmakla suçlanıyorlar. 

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Mersin gibi büyük illerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ilde gerçekleştirildi.

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