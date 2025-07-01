Bakan Yerlikaya açıkladı: Nefret operasyonlarında 2 haftada 156 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hizmet Hareketi'ne yönelik devam eden hukuksuz soruşturmalar kapsamında son iki haftada 30 ilde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 156 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 65 kişi tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Geri isimlerin işlemleri ise sürüyor.





Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, bu isimler ankesörlü telefonlarla aranmış olmak ve sosyal medya kullanmakla suçlanıyorlar.





Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Mersin gibi büyük illerin de aralarında bulunduğu toplam 30 ilde gerçekleştirildi.



